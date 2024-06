Al via le visite guidate Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco

Si svolgeranno per due domeniche, con tre turni ciascuna, le visite guidate gratuite al Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco. Il territorio del Parco Nazionale della Val Grande non è importante solo per la wilderness, o per la natura, ma anche per gli aspetti legati alla presenza umana sul territorio nel passato. Il museo di Malesco dà l'opportunità di andare a ritroso nel tempo e immaginare chi, prima di noi, ha vissuto in questi luoghi.

Ospitato nel Palazzo Pretorio, il museo archeologico traccia la più antica storia dello sfruttamento di questa roccia nel territorio dell'Ecomuseo ed leuzerie e di scherpelit, promosso dal comune di Malesco, in collaborazione con la soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte.

Con una sezione archeologica, una geologica e un caratteristico piano seminterrato dove sono conservate le strutture di un’antica latteria, il percorso del museo coniuga archeologia, etnografia e geologia attraverso una particolare lettura dei rinvenimenti archeologici che evidenzia gli strumenti del lavoro quotidiano ed i prodotti dell'abilità degli antichi scalpellini locali. I meravigliosi tesori archeologici della Valle Vigezzo saranno visibili gratuitamente attraverso una serie di visite esclusive.

Il curatore del museo, Angelo Moro, accompagnerà i partecipanti tra i reperti mostrando come avviene il loro studio, anche attraverso la catalogazione e il disegno archeologico e risponderà a ogni curiosità. Un’occasione unica, quella che si svolgerà domenica 30 giugno e che si ripeterà solo la seconda domenica di luglio (14 luglio), per scoprire dal vivo il lavoro dell’archeologo e del curatore di questi reperti, conoscerne i dettagli e approfondire la storia di questo territorio. Angelo Moro ha collaborato con l’Università del Texas ed il museo archeologico nazionale di Metaponto e attualmente collabora con la soprintendenza del Piemonte e con i Musei Reali di Torino per lo studio del materiale ceramico proveniente da contesti archeologici di età imperiale e tardoantica.

Al termine di ogni turno di visita la guida ufficiale del Parco Nazionale della Val Grande e divulgatrice scientifica del Sesia-Valgrande Geopark sito Unesco, Diletta Zanella, guiderà nella sezione geologica del museo per raccontare i tanti segreti nascosti all'interno della pietra.

L’evento si svolgerà nelle domeniche di 30 giugno e 14 luglio. Sono previsti tre turni: dalle 15.00 alle 16.30, dalle 16.30 alle 18.00 e dalle 18.00 alle 19.00. Non è necessaria la prenotazione.