Roma, a Tor Bella Monaca musica per la legalità e la speranza

(Adnkronos) - Una 'Settimana della musica per la legalità e la speranza' nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. E' questa l'iniziativa, organizzata dall’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione della Regione Lazio, in collaborazione con il Centro europeo per il Turismo e con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale, in programma dal 2 al 5 luglio in largo Gennaro Boltri.

Il programma prevede l'esibizione delle Bande Musicali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. In particolare mercoledì 2 luglio quelle dei Carabinieri, Esercito Italiano e Guardia di Finanza, giovedì 3 luglio le bande del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, venerdì della Marina Militare e della Polizia di Roma Capitale. Sabato 5 luglio è in programma il concerto di un’unica banda formata in identica percentuale da: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia di Roma Capitale, Esercito Italiano, Marina Militare e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le serate saranno presentate dalla 'voce di Roma per la legalità' Elena Bonelli.

L'evento organizzato a Tor Bella Monaca - quartiere romano ad alta densità di popolazione, dalle caratteristiche socio-economiche complesse e per alcune problematiche di natura criminale - rappresenta un importante passo verso la valorizzazione del quartiere e il rafforzamento del senso di comunità. Attraverso iniziative come questa, volte a portare bellezza e positività, si mira a riavvicinare i cittadini alle istituzioni, promuovendo un dialogo più aperto e partecipativo. È fondamentale continuare su questa strada, sostenendo progetti che favoriscano l'inclusione e la collaborazione, affinché Tor Bella Monaca possa diventare un esempio di rinascita e di coesione sociale.