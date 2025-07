Verbania, Crodo e Baceno verso una gestione più sostenibile dei rifiuti grazie ai fondi regionali

Buone notizie per la gestione dei rifiuti nel Verbano Cusio Ossola. La Regione Piemonte ha ammesso a finanziamento due progetti presentati dal Consorzio Rifiuti del VCO, l’ente di governo provinciale che coordina i servizi ambientali.

Il primo riguarda il comune di Verbania, che riceverà 357.046 euro per avviare il sistema di tariffazione puntuale, un metodo innovativo che premia i cittadini più virtuosi nella differenziazione dei rifiuti.

Il secondo progetto, finanziato con 273.790 euro, interessa invece i comuni di Crodo e Baceno, dove sarà riorganizzata la raccolta dei rifiuti con l’introduzione del sistema domiciliare per organico e indifferenziato.

“Abbiamo accolto con soddisfazione l’ammissione delle domande di finanziamento – ha dichiarato il presidente del Consorzio, Massimo Manzini –. Il progetto sulla tariffa puntuale per Verbania è frutto di mesi di lavoro tra il Consorzio, Conser VCO e i consulenti che ci hanno supportato. Ora, con i fondi disponibili, avvieremo gli interventi organizzativi, regolamentari e informativi necessari”.

L’obiettivo dei progetti è duplice: migliorare la vivibilità dei territori e evitare le penalità previste dalla Regione per chi non raggiunge gli obiettivi di riduzione dei rifiuti non riciclabili.

Obiettivi e dati attuali

Secondo la pianificazione regionale per il periodo 2025-2030, sarà necessario aumentare la percentuale di raccolta differenziata e ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato per abitante, rispettando i principi dell’economia circolare e potenziando le filiere del recupero.

La provincia del VCO è già tra le più virtuose del Piemonte, con una raccolta differenziata al 75%, ma la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato, pari a 158 kg, resta superiore all’obiettivo regionale di 129 kg.

Con i nuovi finanziamenti, il Consorzio e i comuni coinvolti puntano a colmare questo divario e a consolidare il ruolo del territorio come modello di gestione sostenibile dei rifiuti.