Un’estate a tutto ritmo con l’Associazione SuoniAMO e i Giovani Musicisti Ossolani

Tanta musica e passione nell'estate con l’Associazione SuoniAMO di Domodossola, che continua a portare i propri ragazzi e le loro note sul territoriograzie all’impegno dei giovani dell’Orchestra Gmo (Giovani Musicisti Ossolani) e delle altre formazioni musicali dell’associazione.

Dopo il debutto ad Arona, la Gmo, diretta da Alberto Lanza, è impegnata in un tour provinciale con il programma “GMOvie – Note da film”, che toccherà diverse località ossolane tra cui Villadossola (1 agosto), Quarna (10 agosto), Bognanco (11 agosto), Baceno (30 agosto) e Santa Maria Maggiore (7 settembre). Il gruppo partirà anche per una tournée in Toscana dal 2 al 9 agosto. Accanto a loro, l’Orchestra del Sottobosco, composta da ragazzini dai 10 ai 12 anni e diretta da Federica Zoppis e Chiara Beltrami, si esibirà il 31 agosto a Montecrestese, mentre il Coro Iris di Barbara Faustini continua a unire voce, movimento e body percussion nelle attività estive.

Novità dell’anno, l’Ossola Sax Swingin’ Orchestra – ensemble di soli sax – si esibirà a Toceno il 28 luglio. Spazio anche alla formazione con due campus estivi già svolti a Masera e Goglio, che hanno coinvolto bambini e ragazzi in laboratori musicali e attività nella natura. L’Orchestra Gmo partirà inoltre per una tournée in Toscana dal 2 al 9 agosto, toccando Marina di Massa e altre località: un’occasione preziosa di crescita, condivisione e apertura verso nuovi pubblici.