La segretaria del Pd Elly Schlein alla festa della Lucciola

Appuntamento importante per la Festa dell’Unità della Lucciola: domenica 10 agosto alle 17.30 Villadossola ospiterà la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Un intervento atteso e che, per il Pd del Vco, è “un grande segno di attenzione per il territorio”.

“Un appuntamento storico che si conferma punto di riferimento per la nostra comunità e per tutto il Partito Democratico”, le parole di Riccardo Brezza, segretario provinciale del Pd. All’incontro partecipano anche Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, e Brando Benifei, presidente della delegazione Ue-Usa del Parlamento europeo.