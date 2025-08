Lavoro, ad agosto 640 nuove assunzioni nel Vco

Sono 3.480 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di agosto 2025, pari al 19% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed elaborate dal servizio studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, le entrate programmate ad agosto sono 640 (-50 rispetto al 2024); nel 15% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’85% saranno a termine. Si concentreranno per il 78% nel settore dei servizi e per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 6% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (12%).

In 53 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Il 4% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre una quota pari al 33% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Il settore a esprimere il più alto fabbisogno è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (320 entrate previste), seguito dal commercio (80 unità), dai servizi alle persone (60), dalle costruzioni (50) ed infine dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (30).