Confartigianato Piemonte, incontro tra i segretari sul nuovo programma operativo

Nella giornata di giovedì 31 luglio si è svolta a Stresa la consulta dei segretari di Confartigianato Imprese Piemonte. L’incontro è stato un momento importante per confrontarsi sulle attività svolte durante questa prima parte dell’anno in corso, sui progetti realizzati a livello regionale.

Nello specifico i temi trattati sono stati: la patente a crediti e la questione delle polizze catastrofali e i vari provvedimenti legislativi di maggiore importanza. Si tratta di temi attuali e rilevanti per le imprese artigiane piemontesi, su cui i segretari si sono confrontati per organizzare un piano strategico ed efficace in vista della riapertura autunnale.

Inoltre, si sono discussi i punti cardine del nuovo programma di mandato del presidente Giorgio Felici, appena rieletto per i prossimi tre anni, con il fine di raggiungere ogni obbiettivo prefissato.