Druogno, una nuova settimana ricca di appuntamenti per tutte le età

Sono numerosi gli eventi in programma questa settimana a Druogno. Si inizia mercoledì 6 agosto alle 14.30 con “Scartaaa!”, torneo di Scala 40 (è richiesta l’iscrizione all’ufficio turistico). Alle 21.00, poi, nella sala polifunzionale Orcesco la presentazione di “La chimica delle parole”, il nuovo libro per bambini dell’autore e insegnante Roberto Morgese.

Giovedì 7 agosto alle 21.00 in piazza della Chiesa “Il karaoke…che non c’è”, serata in musica aperta a tutti con dj Peter Pan. Venerdì 8 agosto alle 19.00 a Orcesco pilates e ginnastica posturale (iscrizioni al numero 347 9103100), mentre alle 21.00 al centro culturale San Giulio “Mexico 2024, la magia del Sole Nero”, considerazioni sulle prossime eclissi a cura di Alberto Villa, presidente dell’associazione astrofili Alta Valdera.

Sabato 9 agosto alle 21.00 in piazza della Chiesa una serata alla scoperta della camminata metabolica a cura di Antonella, che propone questa attività adatta a tutti. Lunedì 11 agosto, sempre alle 21.00 in piazza della Chiesa, appuntamento con “Tutti alla biscoteca”, con baby dance, musica e biscotti per i più piccoli.

Doppio appuntamento, infine, martedì 12 agosto: dalle 9.00 alle 12.00 in piazza della Chiesa “Il mercante in fiera”, mercatini per bambini, animazione, baby dance e merenda. Alle 21.00 in piazzale Colonia lo spettacolo per famiglie “I burattini di Adam Medini”.