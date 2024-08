Una raccolta fondi in memoria di Stewe per acquistare nuovi giochi

In memoria di Stewe una raccolta fondi per acquistare nuovi giochi

"Stefano era molto legato alla parrocchia di Pieve Vergonte, ci ha sempre dato una mano e sarebbe dovuto venire dopo l'estate ad aggiustare un'altalena. Per questo motivo, insieme ai gruppi parrocchiali, abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi, e con i soldi raccolti acquisteremo nuovi giochi per il parchetto della parrocchia e successivamente lo intitoleremo a lui". Così don Simone Rolandi, parroco di Pieve Vergonte, spiega l'iniziativa lanciata in queste ore.

Stefano Bargiga, scomparso a soli 41 anni in un incidente sul lavoro, amava molto il suo paese e si prodigava anche per i bambini e la parrocchia. "Era sempre disponibile, ci aiutava anche sistemando i giochi rotti - racconta don Simone - ci eravamo sentiti una settimana fa, gli avevo chiesto aiuto per un gioco da riparare e mi aveva promesso che sarebbe intervenuto a settembre. Per questo motivo ci piace l'idea di proseguire il suo impegno, e in base ai soldi raccolti decideremo quanti e quali giochi acquistare".

Chi volesse contribuire può recarsi in parrocchia e consegnare direttamente al parroco le offerte in vista chiusa, indicando "Pro Parco Giochi in memoria di Stefano".