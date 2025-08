Villadossola, tutto pronto per la nuova edizione della Festa della Lucciola

È tutto pronto per l’edizione 2025 della Festa dell’Unità alla Lucciola di Villadossola. Dal 7 al 16 agosto sono previsti, come da tradizione, incontri, dibattiti politici, ma anche sport, musica e buon cibo.

Quattro gli incontri dedicati alla politica, che vedranno protagonisti i rappresentanti locali, provinciali e regionali del Partito Democratico per un confronto su temi quali il rapporto della politica con il territorio, il futuro del Vco e le sfide del Pd in Italia ed Europa. La novità principale di quest'anno è la partecipazione, il 10 agosto, della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.

Immancabile, durante tutta la festa, l’appuntamento con la musica dal vivo, con numerosi artisti locali e non solo che si alterneranno sui palchi della Lucciola proponendo ogni sera spettacoli per tutti i gusti: dal liscio – presente ogni sera in balera - al pop, dalla dance anni ’70 e ’80 agli omaggi ai grandi cantautori, dalla musica folk all’elettronica.

Aperta tutte le sere anche l’area ristoro, che ogni giorno propone, oltre alla tradizionale griglia, menu regionali con specialità di otto diversi territori italiani.

Nel corso della festa è in programma anche un torneo di beach volley, tra l’8 e il 9 agosto, e l’intrattenimento per i bambini, con la baby dance e spettacoli interattivi dedicati ai più piccoli.