Dal 9 al 17 agosto torna la Festa dell'Unità

"Un punto di riferimento dell'estate in Ossola, senza colori politici, dove si sta assieme per dieci giorni, ci si ritrova per fare festa ma anche per riflettere e dare spazio ai dibattiti politici, invitando rappresentanti di tutti gli schieramenti".

Così Emanuele Vitale, capogruppo del Pd in Provincia, sintetizza quello che è l'appuntamento che dal 1946 anima l'area feste della Lucciola. Perché la "Festa della Lucciola" oggi è soprattutto aggregazione, solidarietà e tanto divertimento, anche se lo spazio per la politica, quella intesa come confronto, rimane una delle caratteristiche principali. E infatti in questa edizione non mancheranno gli appuntamenti politici: si parte venerdì 9 agosto alle 18.30 con l'incontro sulle aree interne e i territori della provincia al quale interverranno l'onorevole Chiara Gribaudo vicepresidente nazionale del Pd e Paolo Furia membro della direzione nazionale del Pd. Moderatore Riccardo Brezza capogruppo del Pd a Verbania.

Si prosegue domenica 11 agosto con l'incontro animato da Spazio Isa Verbania su identità, genere, diritti, conoscenza e nuove prospettive per una società che cambia. Mercoledì 14 agosto infine alle 18.30 si parlerà della sfide del 2025 per il Vco: sanità, frontalierato, turismo, trasporti e Pnrr. Interverranno Alberto Preioni sottosegretario Regione Piemonte, Gianni Morandi sindaco di Gravellona, Giandomenico Albertella sindaco di Verbania, Emanuele Vitale capogruppo Pd in Provincia. Modera la giornalista Arianna Parsi.

Per tutti i giorni della festa sarà possibile firmare il referendum contro l'autonomia differenziata.

Ma la Festa della Lucciola è anche e soprattutto sport, buon cibo e divertimento. Il 9 e 10 agosto si terrà il torneo di beach volley mentre il 12 agosto il torneo di burraco. Il menu gastronomico è davvero ricco: tutti i giorni sarà possibile pranzare e cenare con fritture di pesce, carne alla griglia, panini, piadine, salumi e formaggi, ma ogni sera si farà un viaggio in alcune regioni italiane con menu a tema. Sicilia, Toscana, Liguria, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Sardegna saranno le protagoniste a turno dei menu, mentre il giorno di ferragosto non mancherà il tradizionale pranzo.

Saranno tre invece le aree di intrattenimento: la balera, con musica per il ballo tutte le sere dalle 21.30, il piano bar con ospiti e repertori dalla musica italiana al rock internazionale, e infine l'area spettacoli con concerti, show, teatro. "La festa della Lucciola è nata da una scintilla, che è quella dell'Ossola, e torna ogni anno dal 1946 rinnovandosi ma anche confermando i suoi valori su cui si fonda. Aspettiamo tutti dal 9 al 17 agosto" - conclude Emanuele Vitale.