Rifiuti, raccolta porta a porta a Crodo e Baceno

Crodo e Baceno sono state ammesse al finanziamento regionale che permetterà ai due comuni dell’Antigorio di cambiare il metodo di raccolta dei rifiuti urbani.

La Regione ha stanziato 274 mila euro a favore dei due paesi che ora potranno avviare la raccolta porta a porta. Il tutto coordinandosi con il ConSer Vco.

A Baceno e Crodo la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro avviene come in gran parte dei paesi attraverso i cassonetti e le campane distribuiti nelle piazze e nelle vie. Ora le modalità del nuovo sistema di raccolta sono allo studio dei due comuni che dovranno affrontare le non poche difficoltà poiché, come tutti i paesi montani, sono ricchi di frazioni sparse e di seconde case.