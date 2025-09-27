Benvenuto autunno. Anzi inverno FOTO

Benvenuto autunno anche in Va Formazza, dal rifugio Maria Luisa (LEGGI QUI). Ma dalle immagini sembra più opportuno dire: inverno. La neve è comparsa trasformando il paesaggio dove si trova il rifugio del Cai di Busto Arsizio, nel modo spettacolare che sa mettere in scena.
Le immagini sono apparse sulla pagina Facebook del "Maria Luisa", con un commento e un invito.
La stagione estiva 2025 la concludiamo così
Abbigliamento e attrezzature adeguate per chi arriva domani!
A Riale, sempre in Val Formazza, la neve ha dettato il nuovo look. Scene mozzafiato, che ci confondono gioiosamente le idee tra le stagioni, tra città e montagna.
E così al Passo del Moro, sopra Macugnaga (foto sotto)