Falò accesi ''contro i lupi e la politica a favore dei predatori''

Il Comitato allevatori del Verbano Cusio Ossola ha lanciato l’appello a partecipare, anche quest'anno, all'azione di ‘’falò ammonitori’’ per esprimere la propria solidarietà con l'allevamento estensivo minacciato dalla presenza di lupi e dalle politiche moderne a favore di grandi predatori, nocivi nell'ambiente rurale. Il messaggio sta girando sui cellulari degli allevatori della provincia invitati ad accendere i falò anche quest’anno in occasione dell’appuntamento di sensibilizzazione che si tiene in tutta Europa alle ore 19.30 del 26 settembre .