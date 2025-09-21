 / Territorio

Territorio | 21 settembre 2025, 12:00

Falò accesi ''contro i lupi e la politica a favore dei predatori''

Il Comitato allevatori del Vco invita a partecipare all'iniziativa europea in programma il 26 settembre

Il Comitato allevatori del Verbano Cusio Ossola ha lanciato l’appello a partecipare, anche quest'anno, all'azione di  ‘’falò ammonitori’’ per esprimere la propria solidarietà con l'allevamento estensivo minacciato dalla presenza di lupi e dalle politiche moderne a favore di grandi predatori, nocivi nell'ambiente rurale. Il messaggio sta girando sui cellulari degli allevatori della provincia invitati ad accendere i falò anche quest’anno in occasione dell’appuntamento di sensibilizzazione che si tiene in tutta Europa alle ore 19.30 del 26 settembre .

re.ba.

