Soldarini vince in Trentino, i Giovanissimi primi a Bogogno VIDEO

Il Pedale Ossolano vince la classifica a squadre nella gara di Bogogno, riservata ai Giovanissimi. Il tutto mentre Lorenzo Soldarini arrivava primo in Trentino tra gli Esordienti 2° anno. Ha vinto in 1.05’26’’ staccando di 2 secondi Giacomo Carlin della Forti e Veloci e Luis Macas della Laives Reiffeisen.

Una domenica perfetta per il Pedale dunque.

Giovanissimi in festa per il successo in terra novarese mentre Soldarini faceva sua la lunga volata a Condino all’8° Piccolo giro d’oro. Gli allievi hanno corso del Gran Premio 12 Martiri di Borgoticino di 87.3 km. Ha vinto Giacomo Agostino del Pedale Senaghese in 2.13’20’’ , ventiduesimo Godio per il Pedale Ossolano.