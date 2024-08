A Domobianca365 ancora tanta musica, sport e gastronomia

Agosto è un mese di musica, natura, pedalate, cibo e gastronomia, tornei e divertimento quello che attende i turisti e gli ospiti di Domobianca365, la stazione turistica dell’Ossola nella provincia del VCO, a soli 15 minuti dal centro di Domodossola comodamente raggiungibile da Verbania, Milano, Novara, Varese, Genova e dai vicini cantoni svizzeri del Ticino e del Vallese.

A Domobianca365 tutto è pronto per accogliere gli ospiti che vorranno trascorrere giornate spensierate in mezzo a boschi di larici e pini, sui prati, sui sentieri e gli itinerari di trekking e biking. Un vero relax con la possibilità di svolgere moltissime attività all'aria aperta lontano dal caldo delle città, per avvicinare la natura selvaggia e amica e viverla da protagonisti. E per gustare l’ospitalità di Domobianca365, assaggiare i prodotti della gastronomia ossolana preparati con attenzione e raffinatezza nei tre ristoranti della località.

E per chi vuole trascorrere più giorni a Domobianca365, a disposizione le 9 camere completamente rinnovate e ricondizionate del Rifugio Baita Motti, situato a quota 1250 metri e dotato della terrazza più bella dell’Ossola. Info e prenotazioni sul sito www.domobianca365.it e sulle principali piattaforme

Per tutto agosto le due seggiovie (Motti e Prel) e il Bike Park per il downhill sono aperte ogni giorni, cosi come i tre punti ristoro: LuseBar, Baita Motti e SkiBar.

Tantissime le attività e le iniziative in calendario ad agosto, motivo in più per salire fino ai 1100 metri di dell’Alpe Lusentino.

Il weekend di ferragosto si aprirà domani, mercoledì 14 agosto, a Baita Motti dalle 18:00 con il “Back To The Roots”, in consolle il collettivo composto dai Bunny, Perri, Oril e Stefano Fodrini. Ospite di punta Stefano Albanese. Anche quest’anno non potrà mancare la grigliata di Ferragosto al Lusebar, seguita dalle 16:30 di giovedì 15 agosto dal concerto di Romeo Fortunato 4tet.

Fra gli eventi top dell’agosto a Domobianca 365 trova certamente un posto “Lusenvino” organizzato domenica 18 agosto. Una passeggiata enogastronomica nel bosco di Foppiano – 20 minuti a piedi dal parcheggio di Domobianca - per scoprire tutti i migliori produttori locali e i loro vini: fra cui il Prunent, il vino a bacca nera autoctono della Val d’Ossola. In accompagnamento la polenta preparata con la farina di Beura e il re dei formaggi ossolani e italiani il Bettelmat. Previste una decina di tappe enogastronomiche e alle 17:30 al Lusebar, per grandi e piccoli, via alla pigiatura dell’uva a piedi nudi: il metodo più antico e tradizionale per estrarre dagli acini il mosto. Alle 18:00 live music dei Pentagrami, sempre al Lusebar prima della risottata che concluderà la giornata. La tessera e i bicchieri sono acquistabili presso la biglietteria ad un costo di 25 euro.

Il 25 agosto imperdibile torneo di beach volley organizzato con volley2000, nel campo, disponibile per tornei e partite fra amici durante tutta l’estate, allestito di fronte al Lusebar.

Il mese di agosto in musica si conclude venerdì 30 al Lusebar con il concerto del cantautore e pianista Raphael Gualazzi noto per aver vinto la categoria Giovani del Festival di Sanremo nel 2011.

Agli eventi si somma l’offerta di Domobianca365 per turisti e appassionati della montagna. Sentieri per il trekking, la gite in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio). Da non perdere per i più piccoli e per i loro genitori il rinnovato Parco Avventura con 4 percorsi adatti a tutte le età e le abilità. Passaggi, corde, carrucole, ponti tibetani promettono divertimento insieme al Kinder Park per far giocare in sicurezza e all’aria aperta bambini e bambine.

Domobianca365 è “La Montagna tutto l’anno”. Stazione sciistica ed estiva a soli 20 minuti di auto dal centro di Domodossola, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nell’alto Piemonte. In estate è punto di partenza per escursioni, gite in mountain bike e discese di downhill. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci e servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. In inverno conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.