Politica | 27 agosto 2025, 11:06

Lega Giovani Vco, Lecchi sul Pride di Omegna: “Evento di propaganda politica della sinistra”

Il responsabile provinciale attacca la manifestazione in programma il 6 settembre: “Nessun diritto negato, solo esibizionismo e ostentazione”

Simone Marco Lecchi, responsabile Lega giovani

“Una manifestazione di propaganda politica, utilizzata a soli fini elettorali da una certa parte della sinistra”. Lo dichiara Simone Marco Lecchi, responsabile Lega giovani Verbania, a pochi giorni dal Vco Pride in programma il prossimo 6 settembre ad Omegna.

“Rispettiamo e difendiamo gli orientamenti e le scelte d’amore e di vita di tutti – si legge in un comunicato – ma come Lega giovani non apprezziamo esibizionismo ed ostentazione che sono propri di questo genere di eventi. L’articolo 2 della nostra Costituzione – prosegue Lecchi – dice in modo chiaro che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. La legge 76/2016 ha, poi, introdotto nel sistema giuridico italiano le unioni civili che danno la possibilità a due persone dello stesso sesso di sposarsi. Dunque, quali diritti agli appartenenti la comunità LGBTQ+ sarebbero lesi al punto da dover scendere in piazza? Quale lo scopo vero della manifestazione omegnese? Solo una vetrina di una certa sinistra – conclude la nota della Lega giovani Vco a firma di Lecchi – che non perde l’occasione di fare propaganda, cavalcando le situazioni del momento”. 

comunicato stampa a.f.

