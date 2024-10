Cordoglio in città per la morte di Sergio Gallone

Vogliamo ricordare così Sergio Gallone, con questa foto scattata nella casa estiva di Malesco, dove passava diversi momenti con la moglie e gli amici. Sergio è scomparso a 83 anni dopo un breve ricovero; una morte sopraggiunta improvvisa, nonostante le condizioni di salute apparissero in miglioramento.

Sergio Gallone, che abitava in via Bianchi a Villadossola, era persona conosciuta e ben voluta in città, dove lascia una traccia indelebile del suo passaggio.

Sposato con Chiaretta e padre di Francesca, dipendente del Comune di Trontano, Sergio è stato per molti anni dipendente della Sisma e, quando il gruppo Leali acquistò lo stabilimento siderurgico ossolano, venne chiamato dall’amministratore Dario Leali a lavorare al suo fianco nella sede principale di Odolo, in provincia di Brescia.

In pensione da diversi anni Sergio si è sempre distinto nel volontariato, soprattutto al Corpo volontari del soccorso. Oltre a Chiaretta e Francesca lo piangono anche la sorella Anna e il fratello Franco.

Il rosario domani sera a Cristo Risorto alle 18 e 30, i funerali giovedì alle 10,30.