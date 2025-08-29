Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE: Finalmente un po’ di luce: alla faccia di un Giove avverso mitigherete un affanno trascorrendo ore liete con chi sa infondere ilarità, pur rimanendo malaccio di fronte ad un oltraggio, un pagamento inusitato, un tipo confuso, egocentrico o svitato. Anche dopo le ferie, fuori da lavoro o da ambienti pressanti, pensate a voi stessi e, se fattibile, regalatevi uno spizzico di relax. Tra giovedì e lunedì una novella lascerà senza favella… Pancino disturbato o naso tappato.

TORO: Siate voi stessi sempre e con chiunque perché indossare ipotetiche maschere per compiacere servirebbe unicamente a dare un’immagine errata della vostra personalità… Ci saranno anche una personcina da ringraziare, sensazioni da condividere con un essere capace di comprendere i vostri stati d’animo ma anche un po’ di confusione in casa, a scuola o in ambito professionale. Intoppi sulla strada o nel parcheggiare. Nel week end accadranno fatti strani.

GEMELLI: Grazie ad un discreto supporto stellare riuscirete a rinvenire quello spizzico di pace sottratto da eventi o soggetti destabilizzanti… Guardatevi intorno e scoprirete quante cose belle vi attorniano: basta vederle ed incorporarle nel cuore e nella mente. Gioie da bimbetti, congiunti o evento da festeggiare. Alterchi con un Ariete, Cancro o Scorpione. Notti insonni od agitate renderanno le successive mattinate piuttosto sconquassate. Sorprese da un’amica.

CANCRO: Settembre vi darà lo sprint necessario per fronteggiare le giornate grintosamente malgrado subentri un inconveniente a cui sopperire celermente. Non da escludere qualche guizzo di stanchezza, uno scambio di opinioni con chi la pensa diversamente ma anche l’opportunità di togliervi un pallino ed un guaio scampato. A parte ciò, con Giove nel segno, sarete talmente ansiosi dall’andare nel pallone o rispondere malaccio. New relative soggetti anziani o figlioli.

LEONE: Dopo le ferie ecco giunto settembre: mese di funghi, scuole riaprenti e speranze latenti… Ad essere sinceri il mese potrebbe iniziare con le paturnie, tante faccende da sbrigare, delle ugge per un testardo familiare, dei soldi da sborsare o un patema da semplificare. Dinanzi ad un bivio non agite d’impulso partendo dal presupposto che indietro non si può tornare. Scartoffie da revisionare. Domenica allegrotta e lunedì sconclusionato. Stomaco incomodato.

VERGINE: Non siete tranquilli quasi ambiste tagliare con ciò che angustia e contemporaneamente rimanere a galla… Ma sappiate che tutto si risolve e nulla permane in eterno neppure la scalogna… Concedersi una frivolezza o cambiare look aiuterà a stare meglio, mentre un acciacco richiederà, per tranquillità, l’intervento di uno specialista Con l’ausilio di Giove scoprirete finalmente chi è sincero e chi mente… Auguri e doni in vista per chi solennizza il compleanno.

BILANCIA: Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione, nel senso di chiudere con un periodo tosto a favore di innovazioni, incontri ammantati di casualità, una ripresa psicofisica, un incremento finanziario, una proposta allettante o un responso tranquillizzante. Un componente del parentado additerà preoccupazioni mentre in ambito affettivo tenderete a sollevare inutili polveroni. Qualcosina inoltre varierà in campo professionale. Nel week end combinerete un bel ritrovo.

SCORPIONE: Non arrendetevi dinanzi ad un intoppo in quanto, grazie all’ausilio del trigono di Giove, riuscirete a superarlo malgrado la settimana appaia impegnativa e densa di accadimenti. Vi arrabbierete causa un sistema malfunzionante oppure con una persona polemica e brontolona pur cavandovi, quasi in simultanea, una bella soddisfazione. Non da escludere, per taluni, delle gatte da pelare riguardo quattrini o una questione personale. Salute da sorvegliare.

SAGITTARIO: Chiuderete il mese con il primo quarto di Luna che, formandosi il 31 agosto nella vostra costellazione, darà uno spizzico di brio anche se gli ostacoli da superare son più di uno, così come, la novella quadratura del retrogrado Saturno, arrecherà delle rogne a cui sopperire chiedendo l’appoggio di amici od esperti. Non da escludere contatti con enti sanitari, legali o discussioni con il partner. Chi parte invece per le ferie non dimentichi l’ombrello. Domenica allegrotta.

CAPRICORNO: Sta per scoccare l’ora della riscossa: infatti con Saturno dal 1° settembre di nuovo in poppa, non avrete di che lamentarvi visto che la sorte vi arriderà e un vecchio problema si risolverà. Non trascurate delle amicizie valevoli cancellando dalla lista quelle fatue e godetevi questo sole settembrino apportatore di cambiamenti, scelte, attimi gaudenti, feste da organizzare o a cui aderire. Qualche nativo riceverà un omaggio o un regalo. Propensione al mal di schiena e alle infiammazioni.

ACQUARIO: Incenerite i timori perché continuare a rimuginare risulterebbe nocivo lesivo per la vostra serenità, frequentate buontemponi e accarezzate valori morali, in quanto la vita, per quanto dura possa sembrare, è pur sempre una delle poche cose che veramente ci appartiene… Marte vi darà la forza necessaria al fine di decifrare un enigma, risolvere parzialmente un problema, risalire la china. Un comunicato invece allibirà e una situazione angustierà. Domenica pazzerella.

PESCI: Se siete stati in ansia per qualcosa sappiate che all’orizzonte vi sta attendendo un momento fecondo colmo di sorprese, fardelli alleggeriti e squisite affermazioni. L’essenziale è guardare avanti, annaffiare la pianticella dell’amore, dell’amicizia, svagarvi e buttare nell’immondezza la tristezza… Per i vacanzieri il ritorno al rusco un po’ destabilizzerà… Rischio di subire un furtarello. Contiguità con dottori e novità tra le pareti domestiche o nell’attività.

La notte è una poesia scritta con inchiostro di stelle…