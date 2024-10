Si torna al lavoro per ripulire le terme di Crodo

Torna sabato 19 ottobre l’iniziativa promossa dall'amministrazione comunale “Recupero giardini del Parco delle Terme di Crodo”, dopo il primo appuntamento tenutosi il 21 settembre, che aveva ottenuto grande partecipazione. Tutti i cittadini sono invitati a collaborare: anche questa volta l’obiettivo è quello di ripulire l’area delle terme, da tempo lasciata a se stessa. Il ritrovo è previsto per le 8.00 in frazione Bagni, all’ingresso dei giardini. Per una migliore organizzazione del lavoro è necessario dare conferma della propria presenza chiamando il numero 0324 61003 interno 2.