 / Attualità

Attualità | 08 settembre 2025, 15:50

Gal Laghi e Monti presenta il nuovo piano della mobilità ciclistica ed escursionistica

Tra il 2025 e il 2034 saranno realizzati oltre 350 km di percorsi ciclabili e circa 1.420 km di itinerari escursionistici nel Vco

Gal Laghi e Monti presenta il nuovo piano della mobilità ciclistica ed escursionistica

Il Gal Laghi e Monti presenterà, venerdì 12 settembre alle 15.00 presso la sede della provincia del Vco, il nuovo piano della mobilità ciclistica ed escursionistica 2025-2034.

Il documento, redatto con il supporto tecnico della società internazionale Haskoning Nederland B.V., delinea una visione strategica per rendere il territorio più competitivo e sostenibile. Il progetto prevede una rete integrata di oltre 350 km di percorsi ciclabili e circa 1.420 km di itinerari escursionistici, con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di sviluppo basato sulla mobilità attiva.

All’incontro interverranno: il presidente della provincia Alessandro Lana, il consigliere provinciale delegato alle ciclovie, al turismo e alla forestazione Mattia Corbetta, il presidente Gal Laghi e Monti Marco Cerutti, e l’advisor in mobilità sostenibile di Haskoning Nederland Paolo Ruffino.

Il piano rappresenta uno strumento strategico per orientare gli investimenti futuri, superare la frammentazione e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del Verbano Cusio Ossola.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore