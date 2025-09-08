Gal Laghi e Monti presenta il nuovo piano della mobilità ciclistica ed escursionistica

Il Gal Laghi e Monti presenterà, venerdì 12 settembre alle 15.00 presso la sede della provincia del Vco, il nuovo piano della mobilità ciclistica ed escursionistica 2025-2034.

Il documento, redatto con il supporto tecnico della società internazionale Haskoning Nederland B.V., delinea una visione strategica per rendere il territorio più competitivo e sostenibile. Il progetto prevede una rete integrata di oltre 350 km di percorsi ciclabili e circa 1.420 km di itinerari escursionistici, con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di sviluppo basato sulla mobilità attiva.

All’incontro interverranno: il presidente della provincia Alessandro Lana, il consigliere provinciale delegato alle ciclovie, al turismo e alla forestazione Mattia Corbetta, il presidente Gal Laghi e Monti Marco Cerutti, e l’advisor in mobilità sostenibile di Haskoning Nederland Paolo Ruffino.

Il piano rappresenta uno strumento strategico per orientare gli investimenti futuri, superare la frammentazione e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del Verbano Cusio Ossola.