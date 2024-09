Prima Categoria, bene il Piedimulera che affonda il Momo

Riparte il campionato di Prima Categoria e lo fa con una pioggia di gol: tutte le contendenti hanno messo a segno almeno una rete, per un totale complessivo di 31 centri.

Sorridono le ossolane, con il Piedimulera che sotterra il Momo sotto una cinquina di reti, grazie al gol di rapina del bomber Elca eal bel colpo di testa di capitan Mainini nel primo tempo, e ai sigilli dei neo-acquisti Lavelli, Gnata e Spanò nella ripresa. Gialloblù che mandano così un primo segnale forte al campionato.

Tre punti anche per la Virtus Villa, nonostante le assenze di Giorgetti, Gnonto e Martinella, e l’espulsione di Guerra dopo mezz’ora di gioco: la doppietta di Pasin(primo gol con deviazione decisiva di un difensore ospite) regala il primo sorriso a Giampaolo e al numeroso pubblico di casa, nonostante la sofferenza finale dopo che i vercellesi dimezzano le distanze su rigore.

Ottima partita anche per la Varzese, che piega il Sizzano tra le mura amiche, grazie alle reti diAntongioli e Daoro. Tre punti pesanti per i granata divedrini, contro un Sizzano che l’anno scorso era tra le prime della classe. Così il tecnico granata Chiaravallotti: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, non mi aspettavo un avvio così brillante. È stata una vittoria meritata, forse anche di più di quanto dica il punteggio finale, contro un avversario di buon livello, una squadra ben allenata e che gioca a calcio, che forse ha solo peccato un po’ in concretezza. La prima di campionato è sempre un’incognita, soprattutto su un campo pesante come quello di oggi, ma i ragazzi hanno risposto alla grande. Abbiamo sofferto il giusto ma abbiamo anche sfiorato il terzo gol, anzi lo abbiamo fatto con Antongioli, purtroppo il direttore di gara l’ha annullato perché la palla era già uscita dal campo, ma secondo me il gol era buono. In ogni caso mi godo i tre punti e soprattutto la prestazione, partite come questa sono un’iniezione di fiducia”.

En-plein di vittorie ossolane sfumato a un quarto d’ora dal termine, quando il Valduggia ha raggiunto su rigore il Vogogna, andato in vantaggio a inizio ripresa con la solita punizionedell’eterno Margaroli. Buon punto comunque quello colto in trasferta dalla formazione di Castelnuovo, capace di fermare al debutto una squadra appena retrocessa dalla Promozione. Mastica amaro il DS Fabrizio Francina: “Alla vigilia avrei tranquillamente accettato il pareggio a Borgosesia contro il Valduggia, ma al termine della gara sentiamo il rammarico per i due punti persi. Noi abbiamo espresso un buon calcio e creato almeno 7-8 palle gol, il loro portiere è stato il migliore in campo, però se le partite non le chiudi poi rischi la beffa, come puntualmente è successo. Dispiace anche perché il rigore per loro è stato molto generoso, un mezzo fallo di mano che si poteva tranquillamente non fischiare, ci prendiamo comunque il punto conquistato in casa del Valduggia, che è un’ottima squadra. Secondo me sarà un campionato molto equilibrato, noi puntiamo ad una stagione tranquilla”.

Successo pesante per il Gravellona San Pietro, che va a prendersi i tre punti sul difficilissimo campo di Carpignano.Gli arancioneri nel primo tempo vanno sotto due volte, ma non si scompongono, e trovano il pareggio in entrambi i casi con le reti di Cervini. Nella ripresa sale in cattedra il giovane bomber Bionda, chenel finale mette a referto una doppietta e regala i primi tre punti ai tocensi.

Passano gli anni ma l’Agrano non finisce di stupire: i granata omegnesi, freschi di festeggiamenti per i sessant’anni di attività e ancora alle prese con le polemiche sul campo da gioco, rifilano quattro reti al malcapitato Fondotoce, matricola ambiziosa. Primo tempo chiuso sul pareggio, con reti di Tacchini per i padroni di casa e del solito Schirru per i verbanesi. Nella ripresa i cusiani si scatenano, e trovano la via della rete con Gherardini, Lombardi e Piana, rendendo inutile la rete ospite di Sghedoni.

Infine due pareggi per 1-1, a Bagnella tra gli arancioneri e la neopromossa Romagnano, con rete omegnese della stella Salzano, e tra Serravallese e Cannobiese, con i lacuali che rimontano l’iniziale svantaggio grazie al gol di Constantin.

Tuttii risultati della prima giornata:

Agrano - Fondotoce 4 - 2; Bagnella - Romagnano 1 - 1; Carpignano - Gravellona San Pietro 2 - 4; Piedimulera - Momo 5 - 2; Serravallese - Cannobiese 1 - 1; Valduggia - Vogogna 1 - 1; Varzese - Sizzano 2 - 1; Virtus Villadossola - Quaronese 2 - 1

Classifica:

Piedimulera, Virtus Villa, Gravellona San Pietro, Varzese, Agrano 3 – Vogogna, Cannobiese, Bagnella, Romagnano, Serravallese, Valduggia 1 - Carpignano, Sizzano, Fondotoce, Momo, Quaronese 0