 / Confine

Confine | 18 settembre 2025, 11:57

Un incentivo economico per chi va abitare ad Albinen, in Vallese

Una famiglia di due adulti e due figli potrebbe ricevere 70 mila euro

Un incentivo economico per chi va abitare ad Albinen, in Vallese

Il Comune di Albinen, distretto di Leuk (oltre 1300 metri di altitudine) in Canton Vallese, offre un incentivo economico a chiunque decida di trasferirsi stabilmente nel paese.

Se in Ossola anni fa era stata lanciata l’idea della casa a un euro pur di recuperare gli immobili abbandonati e richiamare nuovi residenti, in Vallese per contrastare lo spopolamento e attrarre nuove famiglie giovani, che possano stabilirsi in modo permanente e contribuire attivamente alla vita economica e sociale della comunità. Un incentivo consistente, che può raggiungere i 70mila franchi.

L’amministrazione di Albinen ha creato un fondo specifico per sostenere chi sceglie di stabilirsi nel villaggio: 25.000 franchi per ogni adulto che si trasferisce e 10.000 franchi per ogni figlio a carico.

Una famiglia composta da due adulti e due bambini può ricevere un totale di 70.000 franchi svizzeri.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore