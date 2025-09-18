Un incentivo economico per chi va abitare ad Albinen, in Vallese

Il Comune di Albinen, distretto di Leuk (oltre 1300 metri di altitudine) in Canton Vallese, offre un incentivo economico a chiunque decida di trasferirsi stabilmente nel paese.

Se in Ossola anni fa era stata lanciata l’idea della casa a un euro pur di recuperare gli immobili abbandonati e richiamare nuovi residenti, in Vallese per contrastare lo spopolamento e attrarre nuove famiglie giovani, che possano stabilirsi in modo permanente e contribuire attivamente alla vita economica e sociale della comunità. Un incentivo consistente, che può raggiungere i 70mila franchi.

L’amministrazione di Albinen ha creato un fondo specifico per sostenere chi sceglie di stabilirsi nel villaggio: 25.000 franchi per ogni adulto che si trasferisce e 10.000 franchi per ogni figlio a carico.

Una famiglia composta da due adulti e due bambini può ricevere un totale di 70.000 franchi svizzeri.