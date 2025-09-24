Mercato auto ad agosto, piccolo balzo in avanti in Piemonte, non nel Vco

Il Verbano Cusio Ossola ha fatto segnare ad agosto 2025 146 immatricolazioni, 24 in meno – erano state 170 – di quelle dello stesso periodo dello scorso anno. A dirlo, sono gli ultimi dati ufficiali elaborati da Anfia e ministero dei Trasporti. Dati che sono stati resi noti in queste ore e che evidenziano l’arretramento, per l’appunto, del Vco, dove la macchina più ricercata dagli automobilisti continua ad essere la Fiat Panda: 12 quelle immatricolate.

Sul podio, al secondo e terzo posto, rispettivamente la Ford Torneo Courier (7) e la Hyundai i20 (6). In linea generale, il mercato dell’auto ad agosto ha fatto segnare un piccolo balzo in Piemonte, da 5.440 (nel 2024) a 7.625. A regalare il segno più, così è emerso, sono state le immatricolazioni fatte da imprese. Pioggia di segno meno nella nostra regione, nel mese tradizionalmente più critico, ma il capoluogo Torino a fare da traino: da 3.239 a 5.554. L’unica altra provincia che ha contribuito a portare in alto l’asticella è stata Biella (da 177 a 187).



