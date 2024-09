Raclette e fondue alla Stockalperturm di Gondo per una esperienza tipicamente svizzera

Una cena tipicamente vallesana, degustando raclette o fondue e sorseggiando un calice di buon vino, in un'atmosfera calda e accogliente, all'interno di un'antica torre. Il ristorante Stockalperturm, a Gondo in Svizzera, raggiungibile in una quindicina di minuti d'auto da Domodossola, regala un'esperienza vallesana in una struttura a gestione italiana, familiare, elegante ed accogliente.

Ospitato nell'antica torre, oggi monumento storico e fatta costruire dall'imprenditore e politico svizzero Kaspar Stockalper nel XVII secolo, da lui utilizzata quale deposito per i suoi commerci con l'Italia, il ristorante rispetta la tradizione vallesana ed accoglie i viaggiatori al confine tra Italia e Svizzera, all'imbocco della strada per il Passo del Sempione.

La cantina della torre, completamente in pietra e con i soffitti a volta, è il luogo ideale per una cena romantica di coppia o per una serata tra amici, degustando le specialità locali. Anche per questa nuova stagione il ristorante Stackalpertrum propone il menu degustazione vallesano a "prezzo italiano": 39 franchi per una cena composta da antipasto con carne secca del Vallese, raclette a volontà accompagnata da patate novelle locali, giardiniera di verdure e un calice di vino a testa. La stessa proposta permette di scegliere, anziché la raclette, la fondue, preparata con i formaggi della latteria di Simplon Dorf e accompagnata da crostini di pane.

Per chi non ama i formaggi è possibile degustare, sempre al prezzo fisso di 39 franchi, la carne cotta sulla pietra ollare. Il ristorante Stockalperturm è anche hotel, con dieci camere accoglienti per ospitare i viaggiatori o chi, dopo la cena, desidera far tardi e magari sorseggiare un bicchiere di buon vino in più.

Il ristorante Stockalperturm è aperto sia a pranzo che a cena, ma è comunque gradita la prenotazione.

Telefono: 0041 27 9792550

www.hotel-stockalperturm.ch

Pagina facebook

Pagina Instagram