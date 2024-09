''La Quaronese ci ha messi in difficoltà, ma i ragazzi hanno avuto una bella reazione''

Sei gol, due rigori più uno reclamato dai padroni di casa, un'espulsione (Montagnese, Piedimulera), una traversa, nove minuti di recupero. C’è di tutto in Piedimulera-Quaronese, finita 3 a 3. Coi i padroni di casa a lungo in difficoltà contro una Quaronese concreta.

Il risultato finale è giusto. Gli ospiti hanno saputo ‘’contenere’’ e far soffrire il Piedimulera, apparso a volte fragile nel concretizzare le giocate e poco preciso nell'uscire dalla sua metàcampo.

Partita che appare equilibrata per 20-25 minuti con due occasioni per parte, ma i padroni di casa trovano difficoltà nel costruire gioco e commettono alcuni errori.

Il vantaggio di 2 a 0 della Quaronese (autorete di De Tommasi su angolo e il gol di Medana) risveglia però gli ossolani nella ripresa. I gialloblu rientrano in partita con il gol di Inguscio e raggiungono il pareggiato grazie a Vadalà, da poco entrato in campo.

Tutto fatto? Macché! Perché negli ultimi minuti Marcello Andrea Vendramin di Novara concede due rigori. Mani in area dei padroni di casa e rigore pro Quaronese, trasformato da Medana. Il 3 a 2 a poco dalla fine parrebbe una sentenza. Macchè! Nove minuti di recupero e il rigore, contestato dagli ospiti, per un fallo su Lavelli in uscita dall’area ospite. Quindi il pari dal dischetto realizzato da Inguscio.

''Abbiamo fatto una partita altalenante – ammette Marco Poma, tecnico dei gialloblu - . Sapevo che la Quaronese poteva metterci in difficoltà perché è una quadra che gioca bene. Forse noi abbiamo preso la partita con un po' di sufficienza e abbiamo sofferto mentalmente la prima parte della gara. Ma c'è stata la reazione che mi aspettavo da parte dei miei giocatori. Sullo 0 a 2 ci siamo dimostrati una vera squadra: faccio i complimenti ai ragazzi perché non hanno mai mollato. Anche quando abbiamo preso il 2-3, che poteva ucciderci, siamo riusciti a pareggiarla ed eravamo anche in inferiorità numerica. Quella di oggi ci deve insegnare che le partite saranno tutte così''.