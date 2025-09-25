 / Politica

Politica | 25 settembre 2025, 18:00

Dopo l'investimento mortale di una donna la sicurezza del parcheggio Tigros approda in consiglio comunale

Domodossola, è uno degli argomenti che saranno discussi nella seduta di martedì 30 settembre

Dopo l'investimento mortale di una donna la sicurezza del parcheggio Tigros approda in consiglio comunale

Martedì 30 settembre alle 21.00 si riunisce in sessione ordinaria il consiglio comunale di Domodossola. Sono nove i punti all’ordine del giorno che saranno discussi nella sala storica del palazzo di città, alla presenza del sindaco Lucio Pizzi e dei suoi consiglieri.

I primi due punti riguardano una variazione al bilancio di previsione, mentre il terzo riguarda l’approvazione del bilancio consolidato esercizio 2024. 

Il consiglio discuterà poi due punti dedicati al riconoscimento di debiti fuori bilancio; il sesto punto prevede l’approvazione di uno schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. Si parlerà poi dell’approvazione del report controllo strategico per gli anni 2023 e 2024.

Infine, due interpellanze da parte del gruppo consiliare Partito Democratico: il primo riguarda la viabilità e la sicurezza del parcheggio del supermercato Tigros – dove, va ricordato, nelle scorse settimane è avvenuto un grave incidente in cui una donna ha perso la vita; la seconda, invece, in merito ai verbali delle riunioni delle commissioni consultive permanenti.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore