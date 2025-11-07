Albertella candidato presidente della provincia del Vco per il centro destra

Giandomenico Albertella candidato presidente della provincia. L’indiscrezione era trapelata già una ventina di giorni fa dopo degli incontri dei partiti di centro destra che, secondo i ben informati, non avrebbero vista coinvolta Mirella Cristina e Forza Italia. Ora, dopo l'incntro molto partecipato (erano presenti una settantina di amministratori locali) di giovedì pomeriggio all'ex latteria di Mergozzo, arriva l'investitura ufficiale. E a suggellare la candidatura di Giandomenico Albertella c'era anche Alberto Cirio, presente sul territorio provinciale per partecipare all'assemblea dell'Unione Industriali del Vco.

Albertella quindi ha avuto la meglio sui nomi circolati nelle ultime settimane, il primo cittadino di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi, l’attuale vicepresidente della provincia del Vco Gianmaria Minazzi, sindaco di Cannobio, il collega di Loreglia, Paolo Marchesa Grandi, e Alessio Ferrari di Oggebbio.

Ora si attende la scelta del candidato del centro sinistra. Due i nomi finora circolati, quello del sindaco di Baveno Alessandro Monti e quello del primo cittadino di Gravellona Gianni Morandi. Resta da capire il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi con chi si schiererà? E ancora, i primi cittadini ossolani vicini all'area di centro destra sceglieranno di appoggiare la candidatura del sindaco di Verbania?