Sanità | 30 settembre 2025, 11:25

A Domodossola nasce “VCO Defibrillatori”, primo punto fisico in Italia dedicato ai dispositivi salvavita

Un team con esperienza ventennale apre vicino all’ospedale San Biagio: vendita, manutenzione e assistenza per garantire defibrillatori sempre efficienti in tutto il Paese

Nasce a Domodossola "VCO DEFIBRILLATORI" il primo punto fisico Italiano ad occuparsi di defibrillatori salvavita . Un Team, con un esperienza ventennale, che ha investito sui giovani con entusiasmo. Vanta di una presenza costante sul territorio per la vendita, il controllo e la manutenzione di defibrillatori salvavita distribuendo, in tutta Italia, il nuovo defibrillatore Made in Italy. Il Punto vendita che si può visitare si trova nel parcheggio dell'ospedale San Biagio a Domodossola. Si ricorda che tutti i defibrillatori necessitano di controllo e manutenzione eseguiti da esperti del settore con certificazioni e competenze. Un nuovo modo di operare e di essere presenti sul territorio ma, soprattutto, di prestare attenzione a non lasciare i dispositivi salvavita abbandonati e scaduti. Molte aziende del VCO hanno dato fiducia al nostro operato tra cui: Ferrovia Vigezzina, Croce Rossa italiana, Anpas, Aziende come Altair Group, Marini Group, TCM Group, Lorenzina, Duferco di Pallanzeno, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, ASL VCO, Piscine di Domodossola e oltre 40 comuni del VCO che hanno chiesto la nostra manutenzione sostituendo i vecchi defibrillatori . VCO DEFIBRILLATORI, un nuovo modo di operare e di essere presenti sul territorio Nazionale partendo da Domodossola. Tel. 0324.203248.

IP

