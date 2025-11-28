Verbania, proclamazione di laurea per undici nuovi infermieri FOTO

Sono 11, 8 ragazze e 3 ragazzi, i neo dottori in scienze infermieristiche proclamati giovedì mattina, 27 novembre, nel foyer del centro eventi Il Maggiore di Verbania, da Erika Bassi, ricercatrice dell’Università del Piemonte orientale: Karin Battistella, Ottavia Maria Cavorella, Andrea Farucci, Raffaella Girlanda, Valeria Maria Leone, Erica Lietta, Ilaria Pia Massaro, Alessandro Piana, Gabriele Poletti, Martina Spadoni e Francesca Stefani.

Rivolgendosi ai neo colleghi prima della proclamazione, Bassi ha sottolineato: “La nostra professione è una delle poche che coniuga il rispetto per la persona con quello della comunità. Il corso di scienze infermieristiche di Verbania è in controtendenza rispetto al trend nazionale. Tutti i posti disponibili (45, ndr) sono stati coperti. Oggi diventate professionisti: la nostra professione consente di cambiare nel corso della carriera lavorativa. Io, ad esempio, mi sono orientata alla ricerca. Perciò vi dico, non abbiate paura dei cambiamenti e siate orgogliosi della vostra scelta”.

Un successo, il record d’iscrizioni al primo anno, che la direttrice del corso Paola Sanvito spiega con “la sinergia tra istituzioni”. Il direttore di Asl Vco, Francesco Cattel, nel videomessaggio registrato ha osservato: “Anche sul nostro territorio cominciano ad esserci infermieri di comunità e di famiglia, come direttore m’impegno ad implementare ulteriormente i corsi e a dotare il territorio di infermieri di ricerca”.

A portare i saluti istituzionali sono stati Liala Sartori, assessore all’istruzione del comune di Verbania, il presidente della provincia Alessandro Lana e il sottosegretario alla presidenza della regione Alberto Preioni. Quest’ultimo s’è rivolto ai neo laureati tra il serio e il faceto: “Non scappate tutti in Svizzera! Sul territorio abbiamo strutture, pubbliche e private, di qualità e tutele sindacali maggiori. I contratti sono stati appena rinnovasti e garantiscono retribuzioni migliori”.