Ancora irrisolto il problema della carenza di medici: in sofferenza Pallanzeno, Villa e Valle Antrona

‘’Mio fratello è tornato a vivere a Villadossola dove siamo nati. Si è ritrasferito qui dopo aver passato diversi anni fuori Ossola. Al suo rientro il primo problema con cui si è scontrato è stata la vana ricerca di un medico che lo assista. Trovare medici a Villadossola è diventato impossibile’’. Chi parla è un villadossolese, ma il suo appello potrebbe essere rilanciato da altri dopo che in città alcuni medici sono andati in pensione e trovare un ‘’dottore di famiglia’’ è diventato impossibile. Una carenza che si protrae da mesi.

Una situazione alla quale l’Asl del Vco non è riuscita sinora a porre rimedio.

A Verbania è stato ha raddoppiato l’ambulatorio al distretto sanitario di Pallanza proprio per assistere gli ‘’orfani'' di medici di famiglia. Poiché anche lì il problema c’è. Il guaio è che in Ossola non trova soluzioni. In attesa delle Case di comunità, ancora lungi dall’essere realizzate, la situazione resta problematica.

Mentre a Piedimulera con l’inizio del 2026 dovrebbe aprire un ambulatorio, resta irrisolta la situazione di Pallanzeno, Villadossola e della Valle Antrona, tutte zone in netta sofferenza di assistenza medica. E l’appello dei sindaci pare non abbia raggiunto lo scopo.

''Avevammo fatto degli incontri a Omegna ma la situazione è rimasta tale e quale - spiega Gianpaolo Blardone, sindaco di Pallanzeno - . L'impegno dell'Asl c'è e pure la Regione ha aperto un concorso ma non pare ci sia stata partecipazione. Io stesso ho dovuto prendere un medico a Domodossola. La soluzione potrebbe essere quella adotatta a Verbania di trovare un ambulatorio dove i pazienti possono trovare un medico reperibile. E Pallanzeno aveva dato la possibilità a trovare un ambulatorio in paese come è avvenuto a Piedimulera''.