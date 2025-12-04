Asl Vco, nel 2025 oltre 10mila esami istologici effettuati

Anche nel 2025 il servizio di anatomia patologica dell’Asl Vco diretto dalla dottoressa Monica Leutner ha raggiunto nei primi giorni di dicembre il traguardo di 10.000 casi Istologici analizzati e elaborati. Il direttore generale si complimenta con la dottoressa e tutto il suo staff non solo per i numeri, ma soprattutto per la professionalità con cui il personale del servizio svolge la sua attività a supporto dei reparti e dei servizi dell’azienda sanitaria garantendo diagnosi fondamentali per determinare la natura e la gravità della malattia.
