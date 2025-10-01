Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
133561 Rivenditore di pneumatici a Crevoladossola cerca gommista-meccanico. Preferibile esperienza pregressa o qualifica professionale nel settore della meccanica. Orario full rime 8-12/14-18.
133531 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 tecnico addetto/a al controllo qualità, si richiede Diploma, pacchetto Office, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.
133530 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 disegnatore addetto/a all’ufficio tecnico, si richiede Diploma, pacchetto Office, programmi Autocad, Inventor, Autodesk, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.
133529 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 2 carpentieri/montatori, preferibile esperienza pregressa, autonomia negli spostamenti, disponibilità a trasferte, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.
133491 Azienda metalmeccanica di Gravellona Toce cerca impiegato/a commerciale: preferibile esperienza, richieste buone capacità informatiche, preferibile conoscenza lingua inglese.
133420 Azienda agricola di Verbania cerca due operai florovivaisti. Necessaria patente B, preferibile esperienza.
133414 Azienda artigiana di tappezzeria di Verbania cerca un operaio tappezziere per confezionamento divani e montaggio tende da interni. Richiesta esperienza o comprovate competenze nel settore.
133400 Azienda che si occupa di commercio mobili ed elettrodomestici cerca un operaio montatore/posatore che si occupi di trasportare installare e montare mobili ed elettrodomestici presso i clienti. Richiesta patente, preferibile ma non richiesta esperienza.
133366 Azienda produttrice di occhiali di Possaccio cerca un meccanico attrezzista da inserire in produzione per attrezzaggio macchine utensili e manutenzioni meccaniche. Richiesta qualifica o diploma in ambito meccanico, modalità contrattuale da valutare in base al profilo. Orario full time, obiettivo inserimento stabile
133247 Azienda termoidraulica di Omegna cerca un apprendista o tirocinante in affiancamento al titolare nel ruolo di idraulico (carico/scarico materiale, supporto nelle ordinarie attività di montaggio/smontaggio/manutenzione di impianti termoidraulici). Unici requisiti sono buona volontà, predisposizione al lavoro, patente B. Orario full time.
Per tutte le altre offerte ancora attive consultare il sito IoLavoro.