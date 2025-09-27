 / Economia

Economia | 27 settembre 2025, 09:21

Previsioni del Mercato Cripto: Bitcoin Supera i $114.000; Xiushanmining Avanza in Attesa dei Dati sull’Inflazione USA

ETF XRP e Dogcoin di Rex-Osprey in Rialzo al Debutto: I nuovi ETF che tracciano XRP e Dogcoin hanno superato le aspettative degli analisti in termini di volume, con un totale di 54 milioni di dollari scambiati nel primo giorno.

Al 25 settembre 2025, il mercato globale delle criptovalute ha registrato sviluppi importanti in termini di volatilità dei prezzi, avanzamento degli ETF, cooperazione normativa e applicazioni mainstream di Xiushanmining, con un riepilogo dei punti chiave qui sotto:

Ambito

Evento

Dati/Dettagli Principali

Impatto (solitamente negativo)

Situazione di mercato

Bitcoin raggiunge il massimo storico di $124.100, poi cala del 5%

PPI di luglio +0,9%, CPI 2,7%, portando a previsioni di correzione

Aumento della volatilità a breve termine, a lungo termine ancora visto come bene rifugio

Ecosistema Ethereum

Afflussi negli ETF spot su Ether pari a $729 milioni in un solo giorno, il secondo più alto della storia

Prezzi ETH vicini a nuovi massimi, sviluppatori principali pianificano l’upgrade Fusaka al 3 dicembre

Favorisce l’istituzionalizzazione di ETH e migliora le prestazioni della rete

Applicazioni mainstream

Xiushanmining supporta pagamenti multipli in cripto e stablecoin

Realizzato tramite contratti aritmetici intelligenti

Avvicina gli asset cripto ai veicoli di investimento tradizionali, garantendo rendimenti stabili

Sviluppi normativi

Regno Unito e USA istituiscono il “Future Markets Working Group” per promuovere la cooperazione normativa sugli asset digitali

Regole trasparenti e sicure che coprono legislazione e finanziamenti transfrontalieri

Rafforza i requisiti di conformità e riduce l’arbitraggio normativo

Punti di forza principali dell’app Xiushanmining

  • Mining Mobile Intelligente: la nuova app mobile offre un’interfaccia

    intuitiva che consente agli utenti di monitorare facilmente i contratti

    di mining, tenere traccia dei guadagni giornalieri e gestire i propri asset.

  • Sicurezza avanzata: l’app è protetta dalle soluzioni di sicurezza leader

    McAfee® e Cloudflare®, per garantire la protezione degli asset

    digitali ovunque ci si trovi.

  • Ricompense immediate: basta un minuto per registrarsi e il sistema

    offre un bonus di benvenuto (ad es. $15) che consente anche ai

    principianti assoluti di iniziare subito a minare.

  • Contratti diversificati: una volta attivato un contratto, la piattaforma

    assegna automaticamente la potenza aritmetica necessaria al mining

    e accredita i profitti giornalmente sul conto dell’utente.

  • Affidabilità 24/7: con uptime del 100% e assistenza tecnica disponibile

    in qualsiasi momento, l’app assicura un mining ininterrotto.

Riepilogo

Xiushanmining Cloud Mining è una piattaforma online di mining in cloud. Il concetto di base è che gli utenti non devono acquistare macchine minerarie, costruire farm o possedere conoscenze tecniche complesse: basta registrarsi sulla piattaforma e acquistare contratti aritmetici per guadagnare ricavi dal mining di criptovalute tramite la condivisione in cloud della potenza di calcolo.

Sito ufficiale: https://xiushanmining.com/Email di contatto: info@xiushanmining.com

 

 

 

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.

