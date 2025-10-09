Piano sociosanitario, tour della commissione sanità nelle province

Parte da Torino ma riguarderà anche il Verbano Cusio Ossola il tour della Commissione regionale della sanità. Tour che vedrà la presentazione del Piano sociosanitario nelle province piemontesi.

Una visita che sarà particolarmente ‘calda’ qui da noi. Vista la lunga telenovela dell’ospedale nuovo mai nato nel Vco, dove restano piccole sacche di resistenza in qualche partito - o amministrazione comunale – in difesa dei presidenti esistenti, uno dei quali destinato alla ‘’morte’’ visto il no arrivato da Roma sulla possibilità di salvare sia il Dea dell’ospedale di Verbania che quello di Domodossola.

La prima tappa della Commissione sarà a Torino il 27 ottobre nella sede della Città Metropolitana. Per il Vco la data fissata al momento è quella del 24 novembre e riguarderà il quadrante Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola. Non ancora nota la sede dell’incontro.