Consiglio provinciale, prima convocazione dopo le elezioni

In seguito alle votazioni del 29 settembre, che hanno portato all’elezione dei nuovi consiglieri, il presidente della provincia del Vco Alessandro Lana convoca, per domeni, giovedì 10 ottobre alle 16.00, il primo consiglio provinciale.

Due i punti all’ordine del giorno per questa sessione straordinaria. In primo luogo, le comunicazioni del presidente; in seguito, una proposta di deliberazione in seguito alle elezioni, riguardante la convalida della candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti.