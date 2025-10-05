Eventi sostenibili, la Camera di Commercio lancia un bando per la certificazione Iso 20121

La sostenibilità entra nel cuore degli eventi culturali e sportivi dell’Alto Piemonte. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha infatti aperto un bando rivolto a fondazioni, associazioni e istituzioni locali che vogliono rendere i propri appuntamenti più responsabili e attenti all’ambiente.

Il progetto si inserisce all’interno del programma europeo Interreg Sustainevents, di cui l’Ente camerale è capofila per la parte italiana, e offre un supporto concreto a chi desidera ottenere o rinnovare la certificazione internazionale ISO 20121 – Event Sustainability Management System, che definisce gli standard per una corretta gestione sostenibile degli eventi.

Il percorso prevede servizi di consulenza e audit messi a disposizione gratuitamente, fino a un massimo di sei organizzatori, con l’obiettivo di accompagnarli passo dopo passo verso il riconoscimento. Potranno partecipare realtà con sede nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, purché abbiano già alle spalle almeno tre edizioni dei propri eventi sul territorio e ne abbiano uno programmato tra ottobre 2025 e ottobre 2027.

"Con questa misura vogliamo offrire un’opportunità concreta agli organizzatori di eventi locali – spiega il presidente della Camera di Commercio, Fabio Ravanelli –. È un percorso spesso difficile da affrontare da soli, ma decisivo per far crescere la filiera turistica e culturale, rispondendo alla sensibilità crescente di turisti e cittadini verso l’impatto ecologico".

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo promozione@pec.pno.camcom.it entro il 30 giugno 2027, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Camera di Commercio.