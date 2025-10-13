Pieve Vergonte, inaugurato il nuovo recapito dei Pensionati Fnp Cisl Piemonte Orientale

È stato inaugurato nella mattinata di giovedì il nuovo recapito dei Pensionati Fnp Cisl del Piemonte Orientale presso la sede del Comune di Pieve Vergonte, nell’ambito della Rls di Domodossola.

Alla cerimonia erano presenti, per la FNP, il segretario generale Roberto Bompan, il segretario organizzativo Vincenzo Cupelli e il coordinatore Rls di Domodossola Giorgio Zeccarelli, accompagnati da numerosi collaboratori e volontari, tra cui Giuseppe Reggio, Nives Terzi e Claudio Truglia.

Per la Cisl Piemonte Orientale hanno partecipato la segretaria generale Elena Ugazio e la segretaria organizzativa Romina Baccaglio, che hanno espresso soddisfazione per l’apertura del nuovo punto di riferimento dedicato ai pensionati e alle persone anziane della zona.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stata la sindaca di Pieve Vergonte, Maria Grazia Medali, che ha ringraziato la CISL per la collaborazione e per l’impegno costante nel garantire servizi di prossimità e ascolto ai cittadini.

Il nuovo recapito rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza sindacale sul territorio ossolano, offrendo uno spazio dedicato all’assistenza, alla tutela dei diritti e al sostegno quotidiano dei pensionati e delle loro famiglie.