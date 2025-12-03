Al via il Bollettino valanghe 2025-2026 di Arpa Piemonte: neve scarsa e scialpinismo limitato

Con dicembre inizia l'emissione del Bollettino Valanghe per la stagione 2025-2026. Attualmente le montagne piemontesi presentano un manto nevoso ancora scarso, soprattutto nei settori occidentali e settentrionali. Le nevicate di novembre, più abbondanti sul cuneese, sono state fortemente rimaneggiate dalla ventilazione.

Ad oggi le attività di scialpinismo sono fortemente limitate e circoscritte su pochi itinerari. Occorre prestare attenzione alle pietre nascoste, particolarmente insidiose.

Per seguire e rimanere aggiornati sulla pubblicazione del bollettino anche da cellulare, oltre alla pagina istituzionale del Bollettino Valanghe , è disponibile l'APP AINEVA (scaricabile sugli Store ufficiali Android e iOS). E’ inoltre possibile iscriversi al canale Telegram @valanghepie_bot per ricevere ogni giorno il bollettino emesso per il Piemonte.