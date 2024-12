"Magico Natale a Vanzone": il 7 dicembre tempo di mercatini, giochi e tradizioni

Anche quest’anno la Pro Loco di Vanzone e l’associazione “I Ghet ad Canfnil” organizzano Sabato 7 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18.30, l’evento “Magico Natale a Vanzone”.

Il mercatino degli hobbisti aprirà alle ore 9, ma durante tutta la giornata si potrà prenotare il giro panoramico in carrozza, scrivere la letterina e consegnarla agli elfi di Babbo Natale, visitare i presepi del concorso “Natività tra Ceppo Morelli e Vanzone” e scoprire i musei del paese anzaschino insieme agli elfi di Babbo Natale. Inoltre, sarà allestito un piccolo punto ristoro a cura della Pro Loco di Vanzone e verrà aperto il negozietto de “I sogni di Arianna”.

Alle ore 18 è prevista l’accensione dell’albero di Natale davanti al municipio alla presenza dei bambini della scuola dell’Infanzia e scuola Primaria di Vanzone, a seguire scambio degli auguri con cioccolata calda e vin brulè per grandi e piccini e alle 18.30 Santa Messa con benedizione delle statuine di Gesù Bambino. Coloro che sono interessati a partecipare con una bancarella al mercatino di natale del 7 dicembre sono invitati a chiamare il 3479175820 o a scrivere alla mail prolocovanzone@gmail.com

Come da tradizione, anche per il 2024, verrà organizzato il concorso dei presepi intitolato “Natività tra Vanzone e Ceppo Morelli” che ha l’obiettivo di mettere alla prova la creatività dei partecipanti e di abbellire i paesi di Vanzone con San Carlo e di Ceppo Morelli durante le festività natalizie.

Il regolamento prevede di realizzare il presepe in un luogo accessibile a tutti e di iscriversi entro e non oltre Sabato 30 novembre 2024. I presepi in gara potranno essere visitati grazie a un’apposita cartina e verranno votati da una giuria selezionata. Le iscrizioni si effettuano presso il Circolo Acli di San Carlo, la Tabaccheria dei Bandarai, gli alimentari Zambonini, il Ristorante Mondo d’Oro o l’Alimentari Abbà di Ceppo Morelli, oppure telefonando al 3479175820 (Gloria) o al 3407977167 (Tania). Quota di partecipazione 5€; premi in buoni spesa ai primi tre classificati e premio “social” per il presepe con più like sulla pagina Facebook Pro Loco Vanzone con San Carlo.