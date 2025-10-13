“Soccorso Sicuro”: il Cantante della Solidarietà dona un defibrillatore ai vigili del fuoco volontari di Varzo FOTO

Prosegue il progetto “Soccorso Sicuro”, promosso dal Cantante della Solidarietà, che prevede la donazione di otto defibrillatori ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco del VCO. Domenica 12 ottobre, alle ore 12, durante la manifestazione Tradizioni in Sagra a Varzo, si è svolta la sesta consegna: questa volta il defibrillatore è stato donato al Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Varzo. Il progetto, dedicato alla memoria della piccola Matilde Magliocco, nasce dal desiderio della sua famiglia di promuovere la cardioprotezione sul territorio, sensibilizzando la comunità sull’importanza di disporre di dispositivi salvavita sempre accessibili e funzionanti.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Pro Loco Valle Divedro, all’associazione Amici dei Donk, a Mara Ginestroni e alla sua famiglia, per l’impegno e la collaborazione nella realizzazione dell’iniziativa. Gratitudine anche ai Volontari dei Vigili del Fuoco, all’AIB, alla Protezione Civile, al sindaco Stefanetti, al parroco Don Marco e al Corpo Volontari Ambulanza Val Divedro per la presenza e il sostegno.

Il progetto “Soccorso Sicuro”, ideato dal Cantante della Solidarietà, mira a cardioproteggere otto distaccamenti del territorio del VCO con defibrillatori di ultima generazione: Omegna, Gravellona Toce, Villadossola, Santa Maria Maggiore, Cannobio, Varzo, Baceno e Stresa. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di Vco defibrillatori, Ass. Vigezzo ti aiuta, Il Comitato 10 Febbraio Verbania, Ass. Matibellula, Corriamo per un sorriso e Il Cantante della Solidarietà.