L'appello della Caritas domese: "Situazione drammatica, servono nuove donazioni"

Scarseggiano i generi alimentari da mettere a disposizione delle famiglie in povertà che chiedono sostegno, in particolare a causa dei rincari. La Caritas parrocchiale di Domodossola lancia così un appello ai cittadini a donare alimenti in modo da rifornire il magazzino che si trova sotto l'oratorio di via Montegrappa. Aumentano i costi degli affitti, delle utenze, aumentano i costi dei prodotti alimentari e anche i numeri delle persone accompagnate dalla Caritas.

La Caritas ha in carico 70 famiglie, ma oltre a loro ci sono altre persone in difficoltà che bussano alla porta e che nel limite del possibile l'associazione cerca di aiutare. Servono latte, caffè, zucchero, farina, legumi in scatola. I generi alimentari potranno essere consegnati nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso prima o dopo le messe o in ufficio parrocchiale in via Pellanda 6.

“La situazione è drammatica – dice la responsabile della Caritas Laura Fradelizio, mostrando gli scaffali ormai vuoti - le scorte sono finite tra poco arriva il Natale e ci troviamo a non avere gli alimentari sufficienti da mettere nelle borse alle famiglie che seguiamo. Noi cerchiamo di preparare le borse in base al nucleo della famiglia e basandoci su quanto abbiamo in magazzino. Gli utenti – spiega - vengono a ritirare la borsa. Ci sono stati segnalati dal Ciss e utilizzano l'Ossola Card che permette loro di ritirare tre borse al mese con generi alimentari: una alla Caritas, una dai frati Cappuccini e una alla Croce Rossa. I nostri magazzini sono comunque aperti a persone in difficoltà anche se sprovvisti dell'Ossola Card e per quanto possibile cerchiamo di aiutare tutti”. L'invito è quello di pensare ad un gesto di solidarietà verso i poveri in questo periodo difficile, ma pur sempre natalizio.