Cibo piemontese, Bongioanni: "Bene la promozione di NovaCoop, un esempio da seguire"

Nei punti vendita NovaCoop del Piemonte fino al 22 ottobre uno spazio speciale è riservato ai prodotti agroalimentari del Piemonte: carni, salumi, formaggi, ortofrutta, conserve, vini, distillati, acque, birre e bibite, pasta fresca e prodotti da forno, proposti a prezzi scontati del 20%. La campagna “Prodotti in Piemonte, il buono del nostro territorio” è promossa da LegaCoop Piemonte, e dà la possibilità di partecipare alle visite guidate gratuite alle aziende produttrici coinvolte nel progetto Porte aperte: prime in ordine di tempo il Salumificio Casa Walser - Nino Galli di Casale Corte Cerro (Vb), l’Azienda vitivinicola Teo Costa di Castellinaldo (Cn) e il Caseificio Fiandino di Villafalletto (Cn).

Un’iniziativa importante e che merita di essere presa ad esempio, come sottolinea l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Il coinvolgimento attivo di un anello fondamentale della filiera che va dal produttore al consumatore com’è quella della grande distribuzione organizzata - in questo caso la rete dei punti vendita NovaCoop - rappresenta un’iniziativa essenziale per valorizzare e promuovere gli straordinari sapori del Piemonte e il lavoro dei loro produttori. Mi congratulo con l’amico Renzo Brussolo, responsabile della sede di Cuneo di LegaCoop Piemonte, per avere dato impulso a un’iniziativa che permette di poter scoprire a un prezzo promozionale gli straordinari sapori del nostro territorio, ma anche di andare a conoscere le storie e le aziende dei loro produttori. È un’iniziativa che mi auguro possa essere d’esempio e stimolare altre realtà a fare lo stesso, ribadendo che il nostro impegno è valorizzare e sostenere tutti gli attori coinvolti, dal piccolo commercio di prossimità fino alla Gdo. L’obiettivo che deve unire tutti è dare alle eccellenze del nostro agroalimentare il posto che meritano, e ai loro produttori il miglior riconoscimento economico».

Qui i punti vendita che partecipano alla campagna: https://www.novacoop.it/punti-vendita .