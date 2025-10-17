Occupazione ottobre nel Vco: previste 840 entrate, confermata la domanda di servizi e turismo

Per il mese di ottobre 2025, le imprese della provincia del Verbano Cusio Ossola prevedono 840 nuove assunzioni, in linea con lo stesso periodo del 2024.

Secondo l’indagine Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, la quota maggiore di contratti (81%) sarà a termine, mentre solo il 19% avrà carattere stabile, a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni si concentreranno principalmente nel settore dei servizi (66%) e nelle aziende con meno di 50 dipendenti (71%).

La ricerca evidenzia come il 50% delle entrate programmate presenti difficoltà di reperimento dei profili richiesti, con una domanda orientata a chi possiede esperienza specifica nello stesso settore. La fascia di giovani sotto i 30 anni rappresenterà il 35% delle nuove assunzioni, mentre solo il 7% sarà destinato a personale laureato.

I settori con il maggior fabbisogno nel Vco sono i servizi di alloggio e ristorazione (190 entrate previste), seguiti dal commercio (150), dai servizi alla persona (80) e, a pari merito, dalle costruzioni e dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (60 ciascuno).