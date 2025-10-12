Si attesta sul 2,9 per cento il tasso di disoccupazione nel Vallese

A fine settembre 2025, erano 5.278 i disoccupati registrati presso gli Uffici Regionali per l'Impiego del Vallese: un aumento di 138 unità rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione nel Cantone è aumentato di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 2,9%.

‘’A livello cantonale, l'aumento della disoccupazione è dovuto principalmente al rallentamento dell'attività nel settore alberghiero e della ristorazione dovuto alla fine della stagione estiva, più 81 disoccupati rispetto al mese precedente’’ spiegano.

Rispetto alle diverse regioni del Cantone, il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato nell'Alto e nel Basso Vallese (rispettivamente +0,1 e +0,2 punti percentuali), mentre è rimasto invariato nel Vallese centrale.