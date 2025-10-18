Mercato immobiliare, il Vco tra le province più attive del Piemonte

Il mercato immobiliare residenziale del Piemonte conferma la sua vitalità. Nel primo semestre 2025 le compravendite di abitazioni sono aumentate del 12,9%, posizionando la regione al terzo posto in Italia per numero di transazioni complessive. Ma se si considera il rapporto con la popolazione maggiorenne residente, il Piemonte sale al secondo posto, con 94 compravendite ogni 10mila abitanti, subito dopo la Valle d’Aosta (118).
L’analisi, condotta da Abitare Co., società specializzata in intermediazione e servizi immobiliari, evidenzia una forte dinamicità anche nei territori di provincia. Nel dettaglio, Biella guida la classifica non solo regionale ma anche nazionale, con 121 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni, seguita da Torino (107), Vercelli (100), Alessandria (97), Novara (92), Asti (82), Verbano Cusio Ossola (81) e Cuneo (78).
Il quadro nazionale mostra come i centri medio-piccoli risultino oggi più vivaci delle grandi città, grazie a prezzi più accessibili, una maggior qualità della vita e un’offerta abitativa diversificata.
«In molti territori, soprattutto quelli di montagna e di lago – osserva Abitare Co. – la casa torna a essere un bene su cui investire per vivere meglio, non solo per ragioni economiche».