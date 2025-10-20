Successo a Napoli per il pianista domese Amir Salhi

Grande successo per il giovane pianista domese Amir Salhi, protagonista di due apprezzate esibizioni nel capoluogo campano. Sabato 18 ottobre ha suonato nella Villa della musicista Anna Maria Monticelli, dove si è esibito in un raffinato house concert riscuotendo numerosi applausi, in particolare per la sua interpretazione delle Sonate di Scarlatti.

Il giorno successivo, domenica 19, Salhi ha tenuto un concerto al Monastero di Santa Maria di Gerusalemme, ottenendo ancora una volta un lungo e caloroso consenso dal pubblico, che lo ha richiamato in sala per più bis.

Prosegue intanto il percorso formativo del giovane pianista, che tra pochi giorni si esibirà con orchestra nel Concerto n. 1 di Čajkovskij, a conclusione del Magisterium di alto perfezionamento pianistico seguito a Roma con il maestro Marcella Crudeli.

Il suo calendario dei prossimi mesi si preannuncia particolarmente intenso: in inverno sarà impegnato nei corsi con la professoressa Claudia Boz presso l’Accademia Giovani Talenti di Alzate Brianza e con il maestro Vincenzo Balzani dell’Accademia del Ridotto di Stradella, oltre a partecipare a diversi concerti internazionali. Tra gli appuntamenti più attesi, quello di dicembre a Domodossola, quando Amir Salhi tornerà a suonare nella sua città natale.