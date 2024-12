"Verso la fine della sanità nel Vco?": un incontro pubblico con Italia Viva

Italia Viva Vco e la lista civica Marchionini organizzano un incontro pubblico dedicato alla sanità piemontese, dal titolo “Basta parole, ma fatti concreti: andiamo verso la fine della sanità pubblica nel Vco?”.

L’evento si terrà giovedì 12 dicembre alle 21.00 presso il Teatro Sala Foyer di Verbania. Un’occasione per riflettere, confrontarsi e analizzare le sfide cruciali che riguardano il futuro del sistema sanitario nel nostro territorio, con un focus particolare sulla sanità pubblica e le ricadute per i cittadini del Verbano Cusio Ossola. Sarà anche un momento di ascolto e di dialogo per costruire insieme una visione condivisa e sostenibile per il futuro della sanità nel nostro territorio.

La consigliera regionale Vittoria Nallo sottolinea l’urgenza dell’incontro dichiarando: “Dobbiamo agire subito per garantire un servizio sanitario pubblico equo e accessibile a tutti. L'attuale giunta regionale di centrodestra, al contrario, sta contribuendo al deterioramento della qualità del sistema sanitario, con scelte che penalizzano le aree interne e le fasce più deboli”.

Nel corso dell’incontro intervengono: Enrico Borghi, senatore di Italia Viva; Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva; Vittoria Nallo, consigliera regionale di Italia Viva; Stefano Costa, presidente di Italia Viva Vco; Silvia Marchionini, consigliera comunale di Verbania; dottoressa Adele Sacco, medico e segretaria provinciale di Fimmg. Modera il dibattito Patrich Rabaini.