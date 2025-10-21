Domodossola cerca sponsor per le borse di studio intitolate a Ettore Tibaldi

Un invito alla solidarietà e alla collaborazione per sostenere i giovani che scelgono la strada della medicina. Il Comune di Domodossola ha avviato una selezione pubblica per la ricerca di sponsor disposti a finanziare cinque borse di studio intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi, medico e figura di spicco della storia locale.

L’iniziativa è rivolta a soggetti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, anche in forma associata, che intendano affiancare l’Amministrazione nel valorizzare il merito e l’impegno degli studenti universitari. Le borse saranno destinate a chi, nell’anno accademico 2024/2025, frequenterà il secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, e che risulterà poi iscritto al terzo anno nel 2025/2026.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 19 novembre all’Ufficio Protocollo del Comune – in Piazza Repubblica dell’Ossola 1 – oppure essere inviate tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it. Le domande, redatte secondo il modello disponibile online, dovranno riportare la dicitura “Avviso pubblico – Sponsorizzazioni per il finanziamento di n.5 borse di studio intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione ai numeri 0324 492312 o via e-mail a cultura@comune.domodossola.vb.it. Tutti i dettagli dell’avviso e lo schema di domanda (allegato A) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al link.