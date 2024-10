Ornavasso, il gruppo Rigaden presenta il calendario "Tracce di vita"

A conclusione dell'evento “Ornavasso rende onore a Enrico Bianchetti”, nel 130 anniversario della morte e alla chiusura della mostra “Il genio degli ossolani nel mondo”, sabato 26 ottobre (società operaia, ore 21) è in programma la presentazione del primo calendario del gruppo Rigaden dal titolo “Tracce di vita. Donne e uomini che hanno fatto la storia di Ornavasso tra Ottocento e Novecento”. Appuntamento alle 21.00 nella sede della società operaia di Ornavasso.

Il calendario è dedicato alla memoria della presidente del gruppo Luisa Gloria Parleaz, recentemente scomparsa, che al progetto e alla serata aveva dedicato energie, entusiasmo e ore di lavoro fino all'ultimo giorno di vita.

Ricorda la segretaria del gruppo Rigaden Brunella Scamardi: “Adesso Luisa non è più tra noi, ma siamo sicuri che avrebbe voluto che noi proseguissimo esattamente come era nei programmi e nei suoi pensieri, con serenità, allegria e soprattutto con il piacere di portare alla luce frammenti di storia del paese che tanto amava, Ornavasso. Le “Tracce di vita” lasciate a Ornavasso sono tantissime e toccano molteplici campi: dalla cultura, alla religione e alla fede, dall'istruzione pubblica al lavoro e all'industria, e non poteva mancare il periodo eroico della Resistenza partigiana”.

Ospite d'onore della serata sarà il grupppo Myosotis, costumi della tradizione della Valle Strona, molto vicino al gruppo Rigaden per il comune interesse di ricercare e far memoria del passato. Magda Peretti farà conoscere il costume e le tradizioni dei paesi della Valle e alcune storie di migrazioni. Il gruppo, accompagnato dalla fisarmonica, intratterrà con i canti popolari delle nostre terre.